Кабмин и ЦБ разработают план по ускорению темпа роста инвестиций

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте», — говорится в документе.