Кабмин и ЦБ разработают план по ускорению темпа роста инвестиций 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России и ЦБ разработать план по ускорению темпа роста инвестиций в основной капитал. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте», — говорится в документе.
Срок выполнения поручения до 15 июля 2018 года.. Ранее Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Документ содержит ряд поручений Администрации Президента, Правительству России, Банку России, Верховному суду.