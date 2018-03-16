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На развитие транспортной системы в муниципалитетах Самарской области потратят 2,4 млрд рублей
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На развитие транспортной системы в муниципалитетах Самарской области потратят 2,4 млрд рублей 

ТРК Губерния 16 марта 2018
Муниципалитеты региона получат 2 миллиарда 400 миллионов рублей на развитие транспортной системы. Деньги выделят из дорожного фонда Самарской области. Ремонт и строительство будет идти в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области». Она рассчитана до 2025 года. В порядок приведут трассы регионального и местного значения. Кроме того, 4 миллиарда рублей направят на реконструкцию дворовых территорий. В Самаре проведение аукционов завершено, началась стадия подписания контрактов с подрядными организациями.
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