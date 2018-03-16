В нижегородском «Форус банке» продлено конкурсное производство 

Арбитражный суд Нижегородской области продлил до 15 сентября конкурсное производство на «Форус банке», чья штаб-квартира находится в Нижнем Новгороде. Капитал банка полностью иностранный.
Суд тем самым удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ), являющегося конкурсным управляющим «Форус-банка». АСВ сообщил, что необходимая работа ещё не завершена. В рамках взыскания задолженности в ходе конкурсного производства было подано 159 исков на общую сумму 162,1 млн рублей. В результате исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 805 тыс. рублей. В настоящее время удовлетворены 32,3% от установленных требований кредиторов первой очереди.