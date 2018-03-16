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«Яндекс. Деньги» закрыли сервис по продаже полисов ОСАГО
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«Яндекс. Деньги» закрыли сервис по продаже полисов ОСАГО 

ТАСС 23 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Яндекс. Деньги" закрыли сервис, с помощью которого автовладельцы Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области могли купить электронный полис ОСАГО, сообщили в пресс-службе компании. Сервис в тестовом режиме работал с лета 2017 года.
"После нескольких месяцев пилота было принято решение отказаться от этого направления. Сейчас рынок онлайн-страхования развивается очень медленно и стихийно, во многом из-за существующих ограничений партнеров — страховых компаний", — сказал представитель «Яндекс. Денег», отметив, что компания продолжит следить за развитием этого направления.
Партнерами сервиса были Intouch и «Либерти страхование». Опция не анонсировалась на главной странице "Яндекса" и в разделе «Все сервисы», а была доступна по поисковому запросу.
В настоящее время продажа электронных полисов ОСАГО посредниками запрещена законом, поэтому «Яндекс. Страхование» работало аналогичным для всех страховых агрегаторов образом: сервис рассчитывал цену полиса, переадресовывал клиента на сайт страховщика и отправлял клиенту уведомление, а само оформление шло через официальный сайт страховой компании.
Банк России неоднократно выступал за отмену ограничений на продажу электронных полисов и за допуск посредников на рынок электронного страхования. В апреле 2017 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.
Покупка полисов ОСАГО через интернет стала доступна россиянам с 1 июля 2015 года, а с 1 января 2017 года продажа электронных полисов «автогражданки» стала обязательной для страховщиков ОСАГО. По данным ЦБ, в 2017 году страховщики получили через интернет 12,9% сборов по ОСАГО (рост на 11,9 процентного пункта).
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