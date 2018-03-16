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Власти Забайкалья сэкономили более 1 млрд рублей при проведении госзакупок
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Власти Забайкалья сэкономили более 1 млрд рублей при проведении госзакупок 

ТАСС 16 марта 2018
ЧИТА, 16 марта. /ТАСС/. Забайкальский центр государственных закупок в 2017 году сэкономил более 1 млрд рублей благодаря тому, что более половины закупок были признаны состоявшимися, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Забайкальского края.
"За 2017 год для государственных заказчиков Забайкальского края проведено свыше 9 тыс. закупок на общую сумму около 12 млрд рублей. Еще 2,5 тыс. закупок на 1,1 млрд рублей проведено для субъектов малого предпринимательства. Более половины всех закупок признано состоявшимися, что повлияло на формирование значительной экономии — она составила свыше 1 млрд рублей, или 8,65% от общей суммы всех закупок", — сообщили в пресс-службе.
Губернатор Наталья Жданова, выступая в четверг на совещании Министерства финансов Забайкальского края, отметила, что в регионе проведена серьезная работа по наведению порядка в бюджетной сфере, в частности, приняты меры для сокращения издержек и роста собственных доходов. Более того, по ее словам, край вошел в число регионов России с надлежащим качеством управления финансами.
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