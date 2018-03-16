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СМИ: дальними железнодорожными перевозками займутся частные компании
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СМИ: дальними железнодорожными перевозками займутся частные компании 

Аргументы и Факты 16 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Минтранс разработал проект целевой модели рынка дальних пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, который предполагает либерализацию отрасли, передает Коммерсант.
Согласно документу, доля частных перевозчиков к 2025 году должна возрасти до 10%. Частным компаниям планируют предлагать на аукционах лоты, которые включают как прибыльные, так и убыточные маршруты.
В настоящее время доля крупнейшей частной компании на рынке составляет около 1%. В прошлом году большинство пассажиров (88%) перевезла Федеральная пассажирская компания, еще 5,7% приходится на филиал РЖД — Дирекцию скоростного сообщения.
В РЖД считают, что проект документа требует доработки, поскольку сейчас он представляет собой не столько целевую модель рынка, сколько модель регулирования деятельности компании.
«Он подразумевает существенное ограничение самостоятельности компании в выполнении основных функций, таких как маршрутная сеть, график, использование инфраструктуры, при этом предполагается расширение прав и возможностей других организаций», — отметили в компании.
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