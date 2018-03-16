Публичная жизнь. Малому и среднему бизнесу пора выходить на биржу

США и Европе средний бизнес может выходить на IPO по упрощенной процедуре. В 2007 году Варшавская фондовая биржа предложила эмитентам и инвесторам сегмент NewConnect, предназначенный для молодых быстроразвивающихся компаний, которым нужно от $100 000 капитала. Сегодня на NewConnect листингуются 409 компаний — лишь на 66 меньше, чем на основной бирже.

Еще один пример — канадская биржа Toronto Stock Exchange, где кроме 1400 компаний с высокой капитализацией листингуется около 1600 венчурных стартапов стоимостью от $2 до $20 млн Даже на крупнейшие американские биржи — NYSE и NASDAQ — могут выходить компании с выручкой от $70 до $90 млн А принятый в США Jobs Act разрешает компаниям с выручкой менее $1 млрд при выходе на биржи предоставлять отчетность за два года вместо стандартных трех.

Непопулярные акции

На Московской бирже есть секция РИИ, созданная специально для инновационных компаний с капитализацией от 150 млн рублей. Это очень низкий порог входа, и процедура размещения на бирже постоянно упрощается.

России уже много компаний, для которых 2-3 млн рублей на регистрацию эмиссии и привлечение инвесторов — не деньги, а полгода ожидания — не срок. Но все равно с 2012 года IPO в России провели лишь 15 компаний, а из 229 эмитентов, чьи акции сегодня торгуются на Мосбирже, только 10 принадлежат сектору РИИ. Почему же у нас не развито финансирование бизнеса с помощью выпуска ценных бумаг? Причин несколько.

Во-первых, российским рынком правят банки. В 2016 году российские компании привлекли 28 трлн рублей за счет банковских кредитов, 17,9 трлн рублей — благодаря выпуску облигаций и лишь 104 млрд рублей — с помощью IPO и SPO. То есть на долю банков пришлось более 60% финансирования российского бизнеса.

Во-вторых, в России мало экспертов по оценке и выводу компании на IPO. С конца 1990-х годов в стране прошло всего около сотни IPO. Сегодня практически нет специалистов, которые могли бы готовить аудиторию для покупки акций компаний МСБ.

Есть венчурные фонды, но их слишком мало, и слишком мало людей вышло из них с определенным опытом. Помочь компаниям провести акционирование, найти инвесторов, могли бы крупные брокеры. Но они тоже не эксперты в оценке бизнеса, к тому же брокеры и так хорошо зарабатывают на маржинальной торговле, например, на акциях «Газпрома» и структурных продуктах.

В-третьих, выпускать акции — это дорого и долго. Для этого компания должна зарегистрировать акционерное общество, провести аудит, договориться с биржей, брокером и андеррайтером, составить проспект эмиссии, пройти регистрацию в ЦБ , провести роудшоу, собрать заявки инвесторов и так далее. Все это занимает не менее полугода времени и требует вложений в размере от 300 000 рублей до нескольких миллионов.

Плюсы для компаний и инвесторов

Даже недорогой кредит становится серьезным испытанием для компании, когда приходит время отдавать тело долга. Вывод крупной суммы из оборота — сильнейший удар по бизнесу, на рынке немало примеров, когда для расплаты с кредиторами компания чаще всего берет новые займы.

В акционерном же финансировании риск того, что компания попадет в долговую яму, отсутствует, даже если совокупные выплаты по дивидендам выше, чем проценты по займу. Это первое преимущество такой схемы привлечения средств. Но даже если компания ничего не платит акционерам, доходность вложений на горизонте нескольких лет при продаже акций активно растущих компаний может составить 30-50% годовых.

Потенциал есть — нужны посредники

Потенциал российских инвесторов достиг рекордных отметок. Объем депозитов физических лиц за 2017 год вырос на 1,7 трлн рублей до 26 трлн рублей, из которых более трети не попадают под страхование АСВ.

Людям фактически некуда вложить деньги. В такой ситуации очень кстати окажутся брокеры и краудинвестинговые площадки, которые из нескольких тысяч компаний с годовой выручкой от 300-500 млн рублей выберут лучшие, найдут лид-инвесторов и проведут первые сделки по продаже акций.

Выход на рынок акционерного капитала растущих российских компаний интересен даже крупным зарубежным инвесторам. Так, новосибирская ГК «Обувь России» в октябре 2017 года привлекла на IPO более $100 млн, а в ноябре Globaltruck — одна из крупнейших компаний в области автомобильных перевозок в России — провела размещение на $62 млн В обеих сделках приняли участие более десяти зарубежных институциональных инвесторов, включая Citigroup и JPMorgan Chase & Co. При этом Globaltruck сообщила, что первые дивиденды начнет выплачивать не ранее 2020 года.

В России складываются все предпосылки к тому, чтобы финансирование бизнеса с помощью выпуска ценных бумаг становилось все более популярным. С одной стороны, растет объем частного капитала, уровень финансовой грамотности людей и их интерес к новым видам активов.

С другой — несколько тысяч небольших российских компаний достигли необходимых показателей для того, чтобы выходить на внутренние и международные рынки акционерного капитала. У них прозрачная история и понятная стратегия развития. Должны лишь появиться посредники, которые помогут инвесторам и компаниям. И это время не за горами.