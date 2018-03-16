Дом.РФ оценил оставшиеся затраты на достройку объектов СУ-155 в 20,9 млрд рублей

Компания Дом. РФ (ранее — АИЖК) оценила полные затраты на достройку проблемных объектов СУ-155 в 20,9 млрд рублей. Первоначальная оценка, проведенная в декабре 2015 года, предполагала 48,9 млрд руб. Соответствующая информация содержится в консолидированной отчетности Дом.РФ за 2017 год.

«Первоначальная оценка полных затрат на завершение строительства в декабре 2015 года составила 48 976 млн рублей, а по состоянию на 31 декабря 2017 года — 20 987 млн рублей», — указано в отчетности. В материале добавляется, что оценочные обязательства пересматриваются на конец каждого отчетного периода и корректируются с учетом принятых работ по завершению строительства объектов СУ-155 до отчетной даты.

9 декабря 2015 года правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции одобрила концепцию Минстроя по завершению строительства объектов СУ-155 и участие банка в этом проекте «Российский капитал».

В конце декабря 2017 года АИЖК стало собственником 100% акций «Российского капитала». Отрицательная стоимость чистых активов кредитной организации в ходе слияния с АИЖК составила 34,7 млрд руб., [указано] (https://rns.online/finance/Otritsatelnie-aktivi-Rossiiskogo-kapitala-sostavili-347-mlrd-rub-pri-sliyanii-s-aIZHK-2018-03-16/) в отчетности.