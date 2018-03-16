Финансовым директором «Ростелекома» назначен Сергей Анохин 

Старший вице-президент «Ростелекома» по вопросам стратегического планирования и инновационного развития Сергей Анохин назначен финансовым директором компании. Об этом сообщается на сайте «Ростелекома».
"На новом посту он будет отвечать за вопросы стратегического планирования, слияний и поглощений, а также взаимодействия с инвесторами", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Анохин будет заниматься координацией мероприятий по реализации стратегии, программами инновационного развития, реализацией проектов повышения операционной эффективности, а также проектов трансформации компании
Занимавший с 2013 года должность финансового директора «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн покинет компанию.
Весной 2017 года бывший глава ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин, досрочно покинувший компанию, был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.
Калугин возглавил «Ростелеком» в марте 2013 года, позже в 2015 году его контракт был продлен до марта 2018 года. Во главе компании его сменил бывший зампред правления ВТБ Михаил Осеевский, контракт которого рассчитан на пять лет.