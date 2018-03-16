Финансовым директором «Ростелекома» назначен Сергей Анохин

Старший вице-президент «Ростелекома» по вопросам стратегического планирования и инновационного развития Сергей Анохин назначен финансовым директором компании. Об этом сообщается на сайте «Ростелекома».

"На новом посту он будет отвечать за вопросы стратегического планирования, слияний и поглощений, а также взаимодействия с инвесторами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Анохин будет заниматься координацией мероприятий по реализации стратегии, программами инновационного развития, реализацией проектов повышения операционной эффективности, а также проектов трансформации компании

Занимавший с 2013 года должность финансового директора «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн покинет компанию.

Весной 2017 года бывший глава ПАО «Ростелеком» Сергей Калугин , досрочно покинувший компанию, был назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ