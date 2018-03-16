Чистая прибыль ДОМ.РФ за 2017 год увеличилась на 31,2%

Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» по МСФО за 2017 год увеличилась на 31,2%, согласно опубликованной в пятницу консолидированной финансовой отчетности, которая содержит заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг».

В частности, чистая прибыль ДОМ. РФ составила 18,0 млрд рублей — на 4,3 млрд рублей больше по отношению к 2016 году; рентабельность собственных средств достигла 12,1% по сравнению с 9,9% за 2016 год; портфель ипотечных активов по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 394,5 млрд рублей; прирост с начала года составил 122,5 млрд рублей или 45,0% (в том числе 20,9 млрд рублей или 7,7% в результате приобретения контроля над группой "Российский капитал" ); портфель арендной недвижимости по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 26,7 млрд рублей (прирост с начала года составил 13,2 млрд рублей или 97,7%).

"В 2017 году мы не только показали лучшие финансовые результаты за всю 20-летнюю историю ДОМ.РФ, но и успешно запустили программу рефинансирования ипотечных кредитов с использованием однотраншевых ипотечных ценных бумаг", — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник

Объем сделок за год в рамках программы превысил 100 млрд рублей, обеспечив рост ипотечных активов агентства на 40%, пояснил он.

"В соответствии с поручением президента Владимира Путина в течение ближайшего года совместно с правительствоми Банком России мы намерены разработать дополнительные меры, направленные на формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития с привлечением средств граждан, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций", — отметил Плутник.

По его словам, в перспективе это станет основой для формирования двухуровневой модели рынка и обеспечит дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам, которые в перспективе двух лет должны достичь 7%.