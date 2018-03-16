Отрицательные активы «Российского капитала» составили 34,7 млрд руб. при слиянии с АИЖК

«Достаточность собственных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 15% по сравнению с 44,2% по состоянию на 31 декабря 2016 года, снижение в основном обусловлено приобретением контроля над группой «Российского Капитала», чистые активы которой на дату приобретения контроля составляли минус 34,7 млрд рублей», — отметили в компании.