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Отрицательные активы «Российского капитала» составили 34,7 млрд руб. при слиянии с АИЖК
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Отрицательные активы «Российского капитала» составили 34,7 млрд руб. при слиянии с АИЖК 

Rambler News Service 16 марта 2018
Отрицательная стоимость чистых активов банка «Российский капитал» составила 34,7 млрд руб. в ходе слияния Агентством ипотечного жилищного кредитования (сейчас Дом. РФ). Соответствующая оценка приведена в консолидированной отчетности АИЖК по итогам 2017 года.
«Достаточность собственных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 15% по сравнению с 44,2% по состоянию на 31 декабря 2016 года, снижение в основном обусловлено приобретением контроля над группой «Российского Капитала», чистые активы которой на дату приобретения контроля составляли минус 34,7 млрд рублей», — отметили в компании.
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