Ямальские коммунальщики не копят долги перед энергетиками

Тюменская энергосбытовая компания составила новый антирейтинг неплательщиков.

Управляющие компании, ТСЖ, бюджетные организации и предприятия ЖКХ «тюменской матрешки» задолжали энергетикам 844 миллиона рублей. По данным на 12 марта, сумма выросла на 37 процентов. Более половины приходится на долю югорских предприятий, сообщили в отделе по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Тюменская энергосбытовая компания».