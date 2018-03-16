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Ямальские коммунальщики не копят долги перед энергетиками
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Ямальские коммунальщики не копят долги перед энергетиками 

Красный Север 16 марта 2018
Фото: Красный Север
Тюменская энергосбытовая компания составила новый антирейтинг неплательщиков.
Управляющие компании, ТСЖ, бюджетные организации и предприятия ЖКХ «тюменской матрешки» задолжали энергетикам 844 миллиона рублей. По данным на 12 марта, сумма выросла на 37 процентов. Более половины приходится на долю югорских предприятий, сообщили в отделе по связям с общественностью и работе со СМИ АО «Тюменская энергосбытовая компания».
Представители ХМАО занимают первую строчку в антирейтингах как «управляшек», так и бюджетных организаций и предприятий ЖКХ. Среди ямальских в «передовиках» числятся новоуренгойские УК — АО «Уренгойжилсервис» и ООО «КОМФОРТ СЕРВИС», задолжавшие 11,5 и 8,1 миллиона рублей соответственно. Бюджетные организации региона не доплатили энергетикам 19,4 миллиона. Самый крупный должник — управление судебного департамента в ЯНАО, с недоплатой в 200 тысяч рублей. А вот платежная дисциплина предприятий ЖКХ арктического региона пока не вызывает у энергетиков особого беспокойства.
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