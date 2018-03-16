Росбанк в Нижнем Новгороде прирастил бизнес в 2017 году 

По итогам 2017 года Росбанк в Нижегородской области показал рост по всем направлениям розничного бизнеса. В частности, жители региона — клиенты банка — оформили в 3 раза больше кредитных карт, чем в 2016 году. Общая сумма продаж составила 136 млн рублей.
Основной фактор роста — активное внедрение кобендинговых предложений в продуктовую линейку банка. Так, в 2017 году особой популярностью пользовались «Сверхкарта+» и «Автокарта» с возможностью получения кешбека до 7 и 5% — соответственно, а также такие кобренды как РЖД и ОКЕЙ, дающие возможность накопления бонусов и другие преимущества.
На 38% вырос депозитный портфель Росбанка в регионе, достигнув 5,5 млрд рублей. Наиболее популярным вкладом по-прежнему остается вклад «150 лет надежности». Прирост средств на текущих и сберегательных счетах составил 86%, а остатки на счетах превысили 3,4 млрд рублей, что в 2 раза выше показателей 2016 года. Общее количество активных клиентов Росбанка в Нижнем Новгороде и Нижегородской области превысило 43 тыс. человек.
Значимым событием в 2017 году стало открытие основного офиса Росбанка в регионе в новом формате. В отделении, расположенном в центре Нижнего Новгорода по адресу ул. Белинского, д. 55 а, реализован сервисный подход «one shop — one stop», дающий возможность выполнить все клиентские операции, включая работу с наличными, у одного менеджера. Офис оборудован планшетами, с помощью которых клиенты могут освоить различные операции в интернет-банке, а также оставить отзыв или предложение по улучшению его работы.
Кроме того, в 2017 году Росбанк открыл в Нижнем Новгороде первый в России региональный офис для обслуживания состоятельных клиентов и презентовал новый бренд — L’Hermitage Private Banking. Банк продемонстрировал существенный рост по направлению VIP-обслуживания в Нижегородском регионе. Клиентская база за истекший период выросла на 45%. В течение года клиенты банка разместили более 295 млн рублей на депозитах и более 51 млн рублей — в программах инвестиционного страхования жизни. Общий депозитный портфель, включая вклады в иностранных валютах, превысил 1,9 млрд рублей. Объем средств на текущих счетах вырос на 1,08 млрд рублей: по состоянию на конец 2017 году он превысил 1,46 млрд рублей.
«2017 год завершился для нас ростом показателей по всем основным направлениям розничного бизнеса. Помимо совершенствования банковских продуктов и предложений, в ушедшем году мы активно работали над улучшением самого формата взаимодействия клиентов с банком. Внедрение нового формата офисов стало ярким примером синергии цифровых технологий и традиционного комфорта, выведенного на новый уровень», — отметила директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Янина Чугрина.
По состоянию на конец 2017 года кредитно-документарный портфель корпоративных клиентов Росбанка сегмента среднего и крупного бизнеса в Нижегородском регионе достиг 15,9 млрд рублей, продемонстрировав трехкратный рост, по сравнению с 2016 годом. Основными факторами роста стали активное привлечение новых клиентов из числа стабильных и перспективных компаний, а также реализация ряда крупных сделок с действующими клиентами банка в регионе.
Общее число корпоративных клиентов Росбанка в Нижегородской области на конец 2017 года составило 280 компаний. В портфеле банка представлены предприятия металлургической отрасли, пищевой промышленности, теплоэнергетики, химической промышленности. Росбанк также активно сотрудничает с компаниями агропромышленного сектора. Так, в 2017 году банк предоставил клиентам субсидируемые кредиты на общую сумму 600 млн рублей по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ.
«В 2017 году мы заметно улучшили условия кредитования для крупных и средних предприятий, что позволило привлечь новых клиентов и существенно увеличить корпоративный кредитный портфель Росбанка в регионе. При кредитовании крупных предприятий мы уделяем особое внимание уровню корпоративного управления внутри компаний и эффективности их менеджмента, такой подход можно считать наиболее результативным, — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Приволжском регионе Сергей Беляков. — В 2018 году мы ориентируемся на 25-30% рост кредитно-документарного портфеля в сегменте среднего и крупного корпоративного бизнеса».