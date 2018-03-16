Росбанк в Нижнем Новгороде прирастил бизнес в 2017 году

По итогам 2017 года Росбанк Нижегородской области показал рост по всем направлениям розничного бизнеса. В частности, жители региона — клиенты банка — оформили в 3 раза больше кредитных карт, чем в 2016 году. Общая сумма продаж составила 136 млн рублей.

Основной фактор роста — активное внедрение кобендинговых предложений в продуктовую линейку банка. Так, в 2017 году особой популярностью пользовались «Сверхкарта+» и «Автокарта» с возможностью получения кешбека до 7 и 5% — соответственно, а также такие кобренды как РЖД и ОКЕЙ, дающие возможность накопления бонусов и другие преимущества.

На 38% вырос депозитный портфель Росбанка в регионе, достигнув 5,5 млрд рублей. Наиболее популярным вкладом по-прежнему остается вклад «150 лет надежности». Прирост средств на текущих и сберегательных счетах составил 86%, а остатки на счетах превысили 3,4 млрд рублей, что в 2 раза выше показателей 2016 года. Общее количество активных клиентов Росбанка в Нижнем Новгороде и Нижегородской области превысило 43 тыс. человек.

Значимым событием в 2017 году стало открытие основного офиса Росбанка в регионе в новом формате. В отделении, расположенном в центре Нижнего Новгорода по адресу ул. Белинского, д. 55 а, реализован сервисный подход «one shop — one stop», дающий возможность выполнить все клиентские операции, включая работу с наличными, у одного менеджера. Офис оборудован планшетами, с помощью которых клиенты могут освоить различные операции в интернет-банке, а также оставить отзыв или предложение по улучшению его работы.

Кроме того, в 2017 году Росбанк открыл в Нижнем Новгороде первый в России региональный офис для обслуживания состоятельных клиентов и презентовал новый бренд — L’Hermitage Private Banking. Банк продемонстрировал существенный рост по направлению VIP-обслуживания в Нижегородском регионе. Клиентская база за истекший период выросла на 45%. В течение года клиенты банка разместили более 295 млн рублей на депозитах и более 51 млн рублей — в программах инвестиционного страхования жизни. Общий депозитный портфель, включая вклады в иностранных валютах, превысил 1,9 млрд рублей. Объем средств на текущих счетах вырос на 1,08 млрд рублей: по состоянию на конец 2017 году он превысил 1,46 млрд рублей.

«2017 год завершился для нас ростом показателей по всем основным направлениям розничного бизнеса. Помимо совершенствования банковских продуктов и предложений, в ушедшем году мы активно работали над улучшением самого формата взаимодействия клиентов с банком. Внедрение нового формата офисов стало ярким примером синергии цифровых технологий и традиционного комфорта, выведенного на новый уровень», — отметила директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Янина Чугрина.

По состоянию на конец 2017 года кредитно-документарный портфель корпоративных клиентов Росбанка сегмента среднего и крупного бизнеса в Нижегородском регионе достиг 15,9 млрд рублей, продемонстрировав трехкратный рост, по сравнению с 2016 годом. Основными факторами роста стали активное привлечение новых клиентов из числа стабильных и перспективных компаний, а также реализация ряда крупных сделок с действующими клиентами банка в регионе.

Общее число корпоративных клиентов Росбанка в Нижегородской области на конец 2017 года составило 280 компаний. В портфеле банка представлены предприятия металлургической отрасли, пищевой промышленности, теплоэнергетики, химической промышленности. Росбанк также активно сотрудничает с компаниями агропромышленного сектора. Так, в 2017 году банк предоставил клиентам субсидируемые кредиты на общую сумму 600 млн рублей по программе льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ