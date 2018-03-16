Инвесторы вложили в акции рекордный объем средств

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». Для фондов акций вновь настали хорошие времена спустя несколько недель после первой коррекции за два года, пишет Bloomberg

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Фонды акций наблюдали рекордный приток в размере $43,3 млрд за неделю по 14 марта, сообщает Bank of America Merrill Lynch в докладе со ссылкой на данные EPFR Global.

Дональда Трампа. Приток средств в фонды акций США составил рекордные $34,6 млрд Данные свидетельствуют об уверенности инвесторов в экономических перспективах, несмотря на торговую напряженность и кадровые перестановки в администрации президента США

Как сообщали «Вести. Экономика», данные Министерства труда США на прошлой неделе показали, что число рабочих мест в экономике в феврале увеличилось на 313 тыс. При этом рост средней почасовой оплаты труда замедлился до 2,6% в годовом выражении.

Статистика указала на то, что рынок труда США остается сильным и продолжит стимулировать экономический рост. Замедление роста заработной платы снизило ожидания относительно ускорения инфляции и более быстрого повышения ставки ФРС . В прошлом месяце эти опасения спровоцировали потрясения на финансовых рынках.

Тем не менее, индекс S&P 500 готовится продемонстрировать снижение по итогам этой недели. К закрытию торгов в четверг снижение за эту неделю составило 1,4%.

Ранее стало известно об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона, который был сторонником свободной торговли и выступал против введения пошлин.

Это и сообщения о том, что Трамп намерен ввести пошлины на импорт из Китая стоимостью до $60 млрд, усилили опасения инвесторов по поводу того, что Белый дом все больше склоняется к протекционизму.

Между тем, не только американские акции пользуются большим спросом. Инвесторы вкладывали средства в японские фонды 15-ю неделю подряд, в результате приток с начала года достиг $31 млрд Инвестиции в акции развивающихся стран в этом году составили $41 млрд

В то же время инвесторы выводили средства из высокодоходных облигаций девятую неделю подряд. Это наиболее длительный период оттока с 2007 года, когда начался мировой финансовый кризис.

Покупатели предпочитали облигации инвестиционного уровня и, в меньшей степени, государственные бумаги.