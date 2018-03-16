Инвесторы вложили в акции рекордный объем средств 

Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». Для фондов акций вновь настали хорошие времена спустя несколько недель после первой коррекции за два года, пишет Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Фонды акций наблюдали рекордный приток в размере $43,3 млрд за неделю по 14 марта, сообщает Bank of America Merrill Lynch в докладе со ссылкой на данные EPFR Global.
Приток средств в фонды акций США составил рекордные $34,6 млрд Данные свидетельствуют об уверенности инвесторов в экономических перспективах, несмотря на торговую напряженность и кадровые перестановки в администрации президента США Дональда Трампа.
Как сообщали «Вести. Экономика», данные Министерства труда США на прошлой неделе показали, что число рабочих мест в экономике в феврале увеличилось на 313 тыс. При этом рост средней почасовой оплаты труда замедлился до 2,6% в годовом выражении.
Статистика указала на то, что рынок труда США остается сильным и продолжит стимулировать экономический рост. Замедление роста заработной платы снизило ожидания относительно ускорения инфляции и более быстрого повышения ставки ФРС. В прошлом месяце эти опасения спровоцировали потрясения на финансовых рынках.
Тем не менее, индекс S&P 500 готовится продемонстрировать снижение по итогам этой недели. К закрытию торгов в четверг снижение за эту неделю составило 1,4%.
Президент США на этой неделе уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря после серии публичных разногласий. Новым главой Госдепартамента США станет директор ЦРУ Майк Помпео.
Ранее стало известно об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона, который был сторонником свободной торговли и выступал против введения пошлин.
Это и сообщения о том, что Трамп намерен ввести пошлины на импорт из Китая стоимостью до $60 млрд, усилили опасения инвесторов по поводу того, что Белый дом все больше склоняется к протекционизму.
Между тем, не только американские акции пользуются большим спросом. Инвесторы вкладывали средства в японские фонды 15-ю неделю подряд, в результате приток с начала года достиг $31 млрд Инвестиции в акции развивающихся стран в этом году составили $41 млрд
В то же время инвесторы выводили средства из высокодоходных облигаций девятую неделю подряд. Это наиболее длительный период оттока с 2007 года, когда начался мировой финансовый кризис.
Покупатели предпочитали облигации инвестиционного уровня и, в меньшей степени, государственные бумаги.