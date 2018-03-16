Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ в 2017 году выросла на 35,5%

Чистая прибыль энергокомпании «Фортум» в 2017 году по РСБУ выросла по сравнению с 2016 годом на 35,5% и составила 12,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 8%, до 65,281 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 5,5%, до 45,385 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 27,5%, до 15,584 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства по данным на 31 декабря 2017 года составили 65,123 миллиарда рублей, увеличившись с конца 2016 года на 3,1%. Краткосрочные обязательства составили 7,193 миллиарда рублей, показав рост на 3,7%.

"Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Общая установленная мощность — 4,8 ГВт. Финской Fortum принадлежит 94% акций «Фортума».