Ещё
Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ в 2017 году выросла на 35,5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль «Фортума» по РСБУ в 2017 году выросла на 35,5% 

Прайм 16 марта 2018
Чистая прибыль энергокомпании «Фортум» в 2017 году по РСБУ выросла по сравнению с 2016 годом на 35,5% и составила 12,2 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка выросла на 8%, до 65,281 миллиарда рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 5,5%, до 45,385 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 27,5%, до 15,584 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства по данным на 31 декабря 2017 года составили 65,123 миллиарда рублей, увеличившись с конца 2016 года на 3,1%. Краткосрочные обязательства составили 7,193 миллиарда рублей, показав рост на 3,7%.
"Фортум" является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входят восемь теплоэлектростанций. Общая установленная мощность — 4,8 ГВт. Финской Fortum принадлежит 94% акций «Фортума».
Прайм: последние новости
"Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома" Туркменский бизнес получит $3 млрд от государства на автомагистраль и калийный комбинат Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде марта упала до рекорда - 6,66%
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ309
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН172
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение