Ещё
Бывший топ-менеджер ВТБ назначен финансовым директором «Ростелекома»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший топ-менеджер ВТБ назначен финансовым директором «Ростелекома» 

Rambler News Service 16 марта 2018
Фото: MosDay.ru
Новым финансовым директором «Ростелекома» назначен Сергей Анохин, который до апреля прошлого года возглавлял финансовый блок новой бизнес-линии ВТБ, сообщила пресс-служба телекоммуникационной компании. Занимавший до последнего времени пост финдиректора «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн «сосредоточится на собственных проектах».
«Сергей Анохин назначен на пост старшего вице-президента — финансового директора «Ростелекома». На новом посту он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчётностью, — отмечается в сообщении пресс-службы Ростелекома. — Кай-Уве Мельхорн, который с 2013 года занимал должность финансового директора, покинет компанию и сосредоточится на собственных проектах».
Анохин с 2007 года занимал руководящие должности в ВТБ. С 2011 года являлся вице-президентом, заместителем финансового директора. ВТБ24. В 2014 году перешел в головной Банк ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии. В период присоединения Банка Москвы к Банку ВТБ в 2015-2016 годах дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы. В апреле 2017 года назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, а также реализации проектов трансформации и повышения операционной эффективности.
Rambler News Service: последние новости
«Нафтогаз» пообещал не конфисковывать транзитный газ в счет взыскания $2,56 млрд с «Газпрома» РСТ не ожидает значительного роста спроса на туры в Египет после открытия авиасообщения с Каиром Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков осталась на уровне 6,91%
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ345
В Госдуме оценили заявление Порошенко62
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля736
Украина пожаловалась в ООН176
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение