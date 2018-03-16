Бывший топ-менеджер ВТБ назначен финансовым директором «Ростелекома» 

Новым финансовым директором «Ростелекома» назначен Сергей Анохин, который до апреля прошлого года возглавлял финансовый блок новой бизнес-линии ВТБ, сообщила пресс-служба телекоммуникационной компании. Занимавший до последнего времени пост финдиректора «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн «сосредоточится на собственных проектах».
«Сергей Анохин назначен на пост старшего вице-президента — финансового директора «Ростелекома». На новом посту он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчётностью, — отмечается в сообщении пресс-службы Ростелекома. — Кай-Уве Мельхорн, который с 2013 года занимал должность финансового директора, покинет компанию и сосредоточится на собственных проектах».
Анохин с 2007 года занимал руководящие должности в ВТБ. С 2011 года являлся вице-президентом, заместителем финансового директора. ВТБ24. В 2014 году перешел в головной Банк ВТБ, где возглавил финансовый блок новой бизнес-линии. В период присоединения Банка Москвы к Банку ВТБ в 2015-2016 годах дополнительно возглавлял планово-экономический департамент Банка Москвы. В апреле 2017 года назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, а также реализации проектов трансформации и повышения операционной эффективности.