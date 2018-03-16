Бывший топ-менеджер ВТБ назначен финансовым директором «Ростелекома»

Новым финансовым директором «Ростелекома» назначен Сергей Анохин , который до апреля прошлого года возглавлял финансовый блок новой бизнес-линии ВТБ , сообщила пресс-служба телекоммуникационной компании. Занимавший до последнего времени пост финдиректора «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн «сосредоточится на собственных проектах».

«Сергей Анохин назначен на пост старшего вице-президента — финансового директора «Ростелекома». На новом посту он будет отвечать за управление финансами, экономикой, инвестициями и отчётностью, — отмечается в сообщении пресс-службы Ростелекома. — Кай-Уве Мельхорн, который с 2013 года занимал должность финансового директора, покинет компанию и сосредоточится на собственных проектах».