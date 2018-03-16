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Совет директоров «Транснефти» 19 марта рассмотрит расширение деятельности группы в НМТП
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Совет директоров «Транснефти» 19 марта рассмотрит расширение деятельности группы в НМТП 

Rambler News Service 23 часа назад
Совет директоров «Транснефти» рассмотрит 19 марта расширение деятельности компании в Новороссийском морском торговом порту (НМТП), говорится в материалах компании.
«О расширении деятельности группы ПАО «Транснефть» в Новороссийском морском торговом порту», — отмечает компания при перечислении вопросов заседания совета директоров, который состоится 19 марта.
При этом совет директоров рассмотрит вопрос об одобрении сделки на сумму свыше 100 млрд рублей, совершаемой «Транснефтью».
Кроме того, совет директоров рассмотрит вопросы об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов «Транснефти» на период до 2022 года.
22 февраля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России [разрешила] (https://rns.online/energy/FaS-razreshila-Transnefti-priobresti-kontrol-nad-NMTP-2018-02-22/) «Транснефти» приобрести контроль над стивидорной компанией «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Как следует из материалов антимонопольной службы, «Транснефть» может получить контроль над НМТП через приобретение подконтрольной компанией Fenti Development Ltd акций компании Omirico Limited (принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова).
Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). «Транснефть» самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП.
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