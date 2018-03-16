Совет директоров «Транснефти» 19 марта рассмотрит расширение деятельности группы в НМТП

«О расширении деятельности группы ПАО «Транснефть» в Новороссийском морском торговом порту», — отмечает компания при перечислении вопросов заседания совета директоров, который состоится 19 марта.

При этом совет директоров рассмотрит вопрос об одобрении сделки на сумму свыше 100 млрд рублей, совершаемой «Транснефтью».

Кроме того, совет директоров рассмотрит вопросы об утверждении программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов «Транснефти» на период до 2022 года.

22 февраля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России [разрешила] (https://rns.online/energy/FaS-razreshila-Transnefti-priobresti-kontrol-nad-NMTP-2018-02-22/) «Транснефти» приобрести контроль над стивидорной компанией «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Как следует из материалов антимонопольной службы, «Транснефть» может получить контроль над НМТП через приобретение подконтрольной компанией Fenti Development Ltd акций компании Omirico Limited (принадлежит группе «Сумма» Зиявудина Магомедова).