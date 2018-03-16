Апатия на российском рынке акций сегодня сохранится, — Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер»

Рекомендуем продавать по текущим ценам акции АК АЛРОСА после публикации слабой финансовой отчетности за 2017 год, а также воспользоваться коррекцией акций Распадской для покупки бумаг под публикацию финансовой отчетности, которая ожидается на следующей неделе.

Давление на цены российских акций накануне сохранялось. Быстрого восстановления не произошло — большинство активов по итогам дня показали отрицательную динамику.

Западные страны вчера ввели в отношении РФ очередную порцию санкций, коснувшихся нескольких физических и юридических лиц. Российские власти дежурно объявили о подготовке ответных мер. Все это не способствует росту капитализации фондового рынка.

В этой связи примечательно, что накануне, казалось бы, не в самый подходящий момент, Минфин объявил о начале размещения нового выпуска евробондов — Russia 2029 с ориентиром доходности 4,75%. Книги участия в размещении планируется закрыть сегодня. Кроме того, Минфин предложил держателям Russia 2030 обмен на доразмещаемые бумаги Russia 2047.

Решение Совета директоров Мегафона не выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2017 г. подстегнуло 9%-ное снижение акций эмитента. Считаем, что снижение капитализации Мегафона продолжится, котировки могут обновить многолетние минимумы ниже 500 руб.

Сильную финансовую отчетность накануне опубликовал Энел Россия : EBITDA компании увеличилась на 27,5%, чистая прибыль выросла почти вдвое. Результаты в целом ожидаемы, они не окажут существенного воздействия на динамику котировок. Интригой и драйвером в акциях Энел остается не финансовый результат или ожидаемые годовые дивиденды, а продажа Рефтинской ГРЭС, относительно которой довольно давно не было новых новостей.

Слабый финансовый отчет накануне опубликовала АК АЛРОСА — прибыль снизилась в 1,7 раза. Рекомендуем ПРОДАВАТЬ акции компании на текущих уровнях.

Волатильность на нефтяном рынке на текущей неделе остается необычно низкой. Котировки Brent колеблются вокруг отметки $65 за барр. Международное энергетическое агентство накануне опубликовало обзор, в котором прогнозирует, что темпы роста предложения нефти будут опережать темпы роста спроса в 2018 г. Дефицит на рынке может возникнуть только за счет Венесуэлы , добыча в которой под риском практически полной остановки.

Сегодня вечером будет опубликована статистика по буровым в США от компании Baker Hughes.

Рубль к доллару накануне подешевел, но это не столько влияние ужесточения риторики западных стран в отношении РФ, сколько общая динамика валют emerging markets: схожее снижение продемонстрировали и бразильский реал, и турецкая лира, и другие валюты. Сегодня вектор движения котировок едва ли переменится.

Апатия на российском рынке акций сегодня сохранится, чему поспособствует внешний фон + все же на выходных президентские выборы. При этом нельзя сказать, что на рынке нет идей. К примеру, на следующей неделе ожидается публикация финансовой отчетности Распадской, прилично скорректировавшейся относительно своих максимумов. Возможностью следует воспользоваться для покупки акций компании «под отчет».