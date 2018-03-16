Дискуссия о нефтяном налоговом маневре продолжается

Алексей Сазанов. Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть. Из-за системы пошлин бюджет в 2017 г. потерял 1 трлн руб., рассказал "Ведомостям" директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина

Основная часть субсидии приходится на НПЗ, которые получили 600 млрд руб., пояснил А. Сазанов, еще 140 млрд руб. бюджет потерял из-за поставок в Белоруссию (страна получает нефть по внутрироссийским ценам без пошлин), а 300 млрд руб. — сдерживания цен на внутреннем рынке. В 2018 г. потери будут расти: до 700 млрд руб. только на субсидии НПЗ, оценивали ранее аналитики Vygon Consulting, субсидия растет с восстановлением цен на нефть.

Часть потерь бюджет может компенсировать за счет НПЗ, реализующих моторные топлива 5-го класса и выплачивающих акцизы. Но если субсидии получают НПЗ, у которых на экспорт приходится больше 80% продукции или они продают на внутреннем рынке неподакцизные товары, например суррогатные топлива, бюджет деньги теряет. Смысла поддерживать «самовары», отправляющие 100% производимых полупродуктов на экспорт, нет, поддерживает Минфин главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов, сейчас субсидия таким НПЗ составляет около 100 млрд руб.

Избавиться от неэффективных субсидий можно, завершив налоговый маневр — полностью обнулив пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, которые компенсирует рост НДПИ.

Правительство уже начало проводить такой маневр в 2015–2017 гг. : пошлины опустились до 30% от цены за 1 барр. нефти, что существенно сократило маржу НПЗ. Минфин хотел закончить его уже в 2017 г., но против отмены пошлин выступили Минэнерго и нефтяники. Нужно завершить маневр в ближайшие год-два, говорит А. Сазанов, но Минэнерго полагает, что нужно еще семь лет подождать.

Бизнес тем временем уже жаловался на негативный эффект от маневра. В 2015–2016 гг. средняя маржа НПЗ сократилась к 2014 г. больше чем в 3 раза, оценивает С. Ежов. Но связано это лишь со снижением цен на нефть, говорит Сазанов: при резком падении цены на нефть сокращаются и субсидии нефтепереработке. Основная причина — снижение цен на нефть, согласен Ежов, а также рост ставок акцизов на автомобильный бензин — компании не смогли полностью переложить его в цену.

Без компенсаций при обнулении пошлин в 2018 г. рентабельность еще больше снизится, прогнозировали эксперты Vygon Consulting. Но Минфин готов предоставить бизнесу компенсации — отрицательные акцизы на нефть, а также понизить акцизы на нефтепродукты на 2–3 руб. А для НПЗ, которые завершили строительство комплексов установок глубокой переработки нефти, ввести повышающие коэффициенты к базовой ставке отрицательного акциза, рассказывает А. Сазанов.

Поддержка всем НПЗ за 2005–2016 гг. более чем в 5 раз превышает инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли за тот же период, значит, механизм поддержки отрасли неэффективен, отмечает А. Сазанов. При отказе от экспортных пошлин поддержу сохранят лишь те НПЗ, которые обеспечивают потребности внутреннего рынка, а поддержка отрасли станет эффективнее, уверен он.