РЖД могут потерять до 2% доходов в 2018-19 гг. из-за ухода нефтегрузов в трубопроводы

При этом железнодорожные операторы потеряют не менее 1,8 млрд рублей, посчитали аналитики.

По мнению ИПЕМ, пишет газета, выбор в пользу трубопроводов связан не только с низкими тарифами "Транснефти" , но и с низкими издержками на строительство и содержание трубопроводной инфраструктуры по сравнению с железной дорогой. Кроме того, «Транснефть» более гибко работает с логистикой, предлагая комплексные услуги поставки от двери до двери, подключая автоперевозки, отмечают в ИПЕМ.

Для решения проблемы железнодорожные операторы в конце 2016 года обратились в правительство с просьбой разработать транспортный баланс с планами по объемам перевозок, разговоры о необходимости разработать его возобновились по инициативе речников в конце 2017 года.

Саратова и Поводом стали скидки на перевозку нефтепродуктов, которые РЖД дали по направлениям, конкурирующим с рекой — с НПЗ Самары Уфы , пишет "Ъ" . По подсчетам судоходных компаний, возможные потери в связи с этим в 2018 году могут достигнуть 4,3 млн тонн, или 55% грузовой базы.

В итоге по предложению Минтранса было решено разработать баланс, распределив грузопотоки между речным, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. Как говорит источник «Ъ», в ближайшее время будут определены техзадание и исполнитель.