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РЖД могут потерять до 2% доходов в 2018-19 гг. из-за ухода нефтегрузов в трубопроводы
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РЖД могут потерять до 2% доходов в 2018-19 гг. из-за ухода нефтегрузов в трубопроводы 

РЖД-Партнер 13 часов назад
При этом железнодорожные операторы потеряют не менее 1,8 млрд рублей, посчитали аналитики.
По мнению ИПЕМ, пишет газета, выбор в пользу трубопроводов связан не только с низкими тарифами "Транснефти", но и с низкими издержками на строительство и содержание трубопроводной инфраструктуры по сравнению с железной дорогой. Кроме того, «Транснефть» более гибко работает с логистикой, предлагая комплексные услуги поставки от двери до двери, подключая автоперевозки, отмечают в ИПЕМ.
Для решения проблемы железнодорожные операторы в конце 2016 года обратились в правительство с просьбой разработать транспортный баланс с планами по объемам перевозок, разговоры о необходимости разработать его возобновились по инициативе речников в конце 2017 года.
Поводом стали скидки на перевозку нефтепродуктов, которые РЖД дали по направлениям, конкурирующим с рекой — с НПЗ Самары, Саратова и Уфы, пишет "Ъ". По подсчетам судоходных компаний, возможные потери в связи с этим в 2018 году могут достигнуть 4,3 млн тонн, или 55% грузовой базы.
В итоге по предложению Минтранса было решено разработать баланс, распределив грузопотоки между речным, железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом. Как говорит источник «Ъ», в ближайшее время будут определены техзадание и исполнитель.
Согласно данным ГВЦ РЖД, погрузка нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам 2017 года составила 245,4 млн тонн (-0,9% относительно 2016 года).
РЖД-Партнер: последние новости
Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться 11 апреля Объем контейнерных перевозок по сети РЖД за 2 месяца вырос на 13,2%, до 643,7 тыс. TEU Средний уровень производства вагонов должен составлять порядка 45 тыс. единиц в год
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