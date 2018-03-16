СМИ: «ВЭБ-лизинг» не может найти клиентов на 42 заказанных для «Трансаэро» самолета

"ВЭБ-лизинг" скоро получит 42 самолета, заказанных для "Трансаэро" , но теперь не может найти клиентов для них, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров трех лизинговых компаний и двух авиакомпаний.

Как сообщает издание, «ВЭБ-лизинг» для последующей поставки «Трансаэро» несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов. Эти заказы «ВЭБ-лизинг» делал до падения в 2014 году цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла, отмечают два собеседника газеты. «Трансаэро» разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 года.

Согласно контракту «ВЭБ-лизинг» получит первые два B737 MAX в конце 2018 года, переносов сроков поставок не планируется, заявила газете представитель Boeing Елена Александрова . Представитель Airbus сроки поставок не комментирует. Сам «ВЭБ-лизинг» прошлым летом сообщал, что первые А320 neo придут в 2019 году, отмечает издание.

По данным двух собеседников газеты, за все 42 самолета внесена предоплата, отказ «ВЭБ-лизинга» от судов приведет к ее потере. Предоплата составляет минимум 10% от цены покупки, но может достигать и 15-20%. Рыночная цена (половина от каталожной) одного А320 neo составляет примерно 56 миллионов долларов, одного В737 МАХ — 58,5 миллиона долларов. Общая сумма сделки могла составить примерно 2,4 миллиарда долларов, а «ВЭБ-лизинг» уже мог внести около 240 миллионов долларов предоплаты, отмечает издание.

Источники газеты утверждают, что «ВЭБ-лизинг» законтрактовал суда выше рыночной цены, в этом и заключается главная проблема покупателя. Когда ушла «Трансаэро» и эти самолеты вышли на рынок, их цена стала известна всем, поясняет один из них. Представитель «ВЭБ-лизинга» отказался от комментариев газете.