В Якутии построят семь социальных объектов на 1,7 млрд рублей

ЯКУТСК , 16 марта. / ТАСС /. Семь социальных объектов стоимостью около 1,7 млрд построят в Якутии в рамках плана социального развития регионов Дальнего Востока. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"На территории Якутии в рамках плана социального развития центров экономического роста будет строиться семь социальных объектов на сумму 1,7 млрд рублей. Это такие объекты, как школа № 35 в Якутске, в Нерюнгри будет проведнен ремонт детской поликлиники, будет проведена реконструкция сооружений ЖКХ, новое здание районной гимназии в Хандыге, построен многофункциональный спортивный зал в Среднеколымске . Кроме того, будет модернизирована материально-техническая база системы среднего профессионального образования", — сказал Трутнев на совещании в Якутске.

Ранее регионы Дальнего Востока подготовили комплексные планы социально-экономического развития.

В них определены задачи по промышленному росту и созданию необходимой для экономического роста социальной инфраструктуре.

Как ранее сообщали ТАСС в правительстве Якутии, проект комплексного плана социально-экономического развития Якутии до 2025 года потребует дополнительных вложений в сумме более 16,1 млрд рублей до 2020 года.