Ещё
Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы, продав OMV свой бизнес за $578 млн 

Прайм 14 часов назад
Фото: Reuters
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell договорилась с австрийской OMV о продаже ей своего бизнеса в Новой Зеландии, что означает уход компании с данного рынка после более века работы, говорится в сообщении Shell.
Стоимость сделки, завершение которой ожидается к четвертому кварталу текущего года, составит 578 миллионов долларов. Как отмечает компания, в рамках достигнутой договоренности, после завершения сделки сотрудники компаний Shell Taranaki Limited и Shell New Zealand перейдут работать в OMV New Zealand.
Shell отмечает, что данный шаг соответствует стратегии компании по продаже активов на 30 миллиардов долларов к концу 2018 года.
"Сегодняшнее решение — еще один шаг к изменению и упрощению структуры нашей компании, увеличению финансовой устойчивости и конкурентоспособности Shell. … Мы гордимся тем, что работали в Новой Зеландии более 100 лет. Наши клиенты, соседи, регулятор и партнеры были важной частью этого опыта и неотъемлемой частью наших успехов", — приводятся в сообщении слова главы подразделения Integrated Gas & New Energies Маартена Уэцелаара (Maarten Wetselaar).
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.
Прайм: последние новости
"Газпром" приобретет турбины Siemens для строящейся Грозненской ТЭС ОБЗОР: Британия не зависит от прямых поставок газа из России - WoodMac "Алроса" в 2018 году ожидает рост выручки от продаж алмазного сырья
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля436
Джонсон отказался пожимать руку послу России341
Порошенко предложили заткнуться в ответ96
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение