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Скоростная электричка Самара — Курумоч — Тольятти обойдется в 7,5 миллиарда рублей
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Скоростная электричка Самара — Курумоч — Тольятти обойдется в 7,5 миллиарда рублей 

63.ru 14 часов назад
Фото: 63.ru
В Самаре обсудили перспективу строительства скоростной железной дороги Самара — Курумоч — Тольятти. На ее строительство понадобится 7,5 миллиарда рублей. Об этом глава региона сообщил в прямом эфире программы «Главная тема» на канале «Россия-24».
По его словам, вопрос строительства скоростной железной дороги Самара — Курумоч — Тольятти уже обсуждался. Предварительный объем финансирования в 7,5 миллиарда рублей определили Минтранс РФ и РЖД.
— Если проект будет реализован, то жители Тольятти и Самары смогут работать там, где им удобнее. Такая транспортная связь придаст мощный импульс развитию промышленности, предпринимательства и сферы услуг, — рассказал глава региона.
Ранее желание вложить деньги в строительство железнодорожной линии Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти изъявила Китайская железнодорожная корпорация. Инвесторы подписали соглашение с региональными властями весной 2016 года, когда губернатором Самарской области был Николай Меркушкин.
Самару и Тольятти соединяют старые железнодорожные пути. Инвесторы рассматривали два варианта организации сообщения. Первый — это модернизация действующей железнодорожной ветки. Второй — строительство новой высокоскоростной линии. Тогда стоимость проекта оценивали в 1,8-2 миллиарда рублей.
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