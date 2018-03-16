Скоростная электричка Самара — Курумоч — Тольятти обойдется в 7,5 миллиарда рублей

Самаре обсудили перспективу строительства скоростной железной дороги Самара — Курумоч — Тольятти . На ее строительство понадобится 7,5 миллиарда рублей. Об этом глава региона сообщил в прямом эфире программы «Главная тема» на канале «Россия-24».

РЖД. По его словам, вопрос строительства скоростной железной дороги Самара — Курумоч — Тольятти уже обсуждался. Предварительный объем финансирования в 7,5 миллиарда рублей определили Минтранс РФ

— Если проект будет реализован, то жители Тольятти и Самары смогут работать там, где им удобнее. Такая транспортная связь придаст мощный импульс развитию промышленности, предпринимательства и сферы услуг, — рассказал глава региона.

Ранее желание вложить деньги в строительство железнодорожной линии Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти изъявила Китайская железнодорожная корпорация. Инвесторы подписали соглашение с региональными властями весной 2016 года, когда губернатором Самарской области был Николай Меркушкин

Самару и Тольятти соединяют старые железнодорожные пути. Инвесторы рассматривали два варианта организации сообщения. Первый — это модернизация действующей железнодорожной ветки. Второй — строительство новой высокоскоростной линии. Тогда стоимость проекта оценивали в 1,8-2 миллиарда рублей.