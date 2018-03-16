Виновны в сговоре: суд отказал самарским властям и Газпрому в обжаловании штрафов ФАС

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы властей Самарской области Газпрома на решение об их виновности в сговоре. Теперь сторонам процесса грозят крупные штрафы. Впрочем, еще есть шанс обжаловать это постановление суда.

— Решение арбитража Москвы оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Стороны могут его обжаловать в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в арбитражном суде Московского округа, — говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Начало разбирательству положила жалоба «Средневолжской газовой компании». Организацию не устроили действия властей Самарской области и компаний, входящих в ПАО «Газпром». Сотрудники ФАС установили, что стороны заключили соглашение, которое действует с 2010 года. Оно предусматривает перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз»

По словам представителей ФАС, в 2011 году губернатор Самарской области совместно с «дочкой» Газпрома утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем.

— Разработка и принятие такого документа должна охватывать сети, принадлежащие не только Газпрому, но и независимым организациям. Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара»), такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО «СВГК». Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но не были учтены, — сообщали в ФАС России.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания».

В мае ФАС вынесла решение и отвела на устранение нарушений три месяца. Но фигуранты инициировали судебное разбирательство.