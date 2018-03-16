Виновны в сговоре: суд отказал самарским властям и Газпрому в обжаловании штрафов ФАС 

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы властей Самарской области и Газпрома на решение об их виновности в сговоре. Теперь сторонам процесса грозят крупные штрафы. Впрочем, еще есть шанс обжаловать это постановление суда.
— Решение арбитража Москвы оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Стороны могут его обжаловать в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в арбитражном суде Московского округа, — говорится в постановлении апелляционной инстанции.
Начало разбирательству положила жалоба «Средневолжской газовой компании». Организацию не устроили действия властей Самарской области и компаний, входящих в ПАО «Газпром». Сотрудники ФАС установили, что стороны заключили соглашение, которое действует с 2010 года. Оно предусматривает перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».
По словам представителей ФАС, в 2011 году губернатор Самарской области совместно с «дочкой» Газпрома утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем.
— Разработка и принятие такого документа должна охватывать сети, принадлежащие не только Газпрому, но и независимым организациям. Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара»), такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО «СВГК». Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но не были учтены, — сообщали в ФАС России.
Сотрудники ведомства пришли к выводу, что такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания».
В мае ФАС вынесла решение и отвела на устранение нарушений три месяца. Но фигуранты инициировали судебное разбирательство.
Согласно фабуле дела, нарушение самарские власти допустили, когда пост губернатора занимал Владимир Артяков. Однако по делу проходил действующий на тот момент глава региона Николай Меркушкин.