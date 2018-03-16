Молочный рынок ждет масштабная проверка

Российское молоко ждет масштабная проверка

Правительство России поручило до 26 марта проверить молочный рынок на фальсификат, сообщает РБК.

В рамках исполнения поручения зампреда в магазинах приобретаются творог, молоко и сливочное масло. Затем они подвергаются исследованию в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результатом проверки должен стать вывод об истинной доле контрафактной продукции на молочном рынке.

Издание отмечает, что подобная проверка, которую курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов , впервые проходит на федеральном уровне.

Собеседник издания в «открытом правительстве» сообщил, что проверка проводится в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России, которая изменит «культуру взаимодействия» органов власти с бизнесом, избавив его от «ковровых» проверок, а также обеспечит «качественно новый уровень» безопасности жизни и здоровья россиян.