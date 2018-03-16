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Молочный рынок ждет масштабная проверка
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Российское молоко ждет масштабная проверка 

Рамблер 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство России поручило до 26 марта проверить молочный рынок на фальсификат, сообщает РБК.
По информации издания, соответствующее поручение Роскачеству, Роспотребнадзору и Россельхознадзору дал заместитель премьер-министра РФ Аркадий Дворкович.
В рамках исполнения поручения зампреда в магазинах приобретаются творог, молоко и сливочное масло. Затем они подвергаются исследованию в лабораториях Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Результатом проверки должен стать вывод об истинной доле контрафактной продукции на молочном рынке.
Издание отмечает, что подобная проверка, которую курирует министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, впервые проходит на федеральном уровне.
Собеседник издания в «открытом правительстве» сообщил, что проверка проводится в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в России, которая изменит «культуру взаимодействия» органов власти с бизнесом, избавив его от «ковровых» проверок, а также обеспечит «качественно новый уровень» безопасности жизни и здоровья россиян.
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