Близкий к Керимову фонд заявил о планах сохранить текущую бизнес-модель банка «Возрождение»

«Мы оцениваем банк как актив очень высокого качества с хорошим потенциалом роста, владение которым очень почетно. Банк имеет безупречную 27-летнюю репутацию и продолжит работу в рамках существующей бизнес-модели, в основе которой лежат исторически крепкие отношения с клиентами», — сказал Аверин.

15 марта прошло заседание совета директоров «Возрождения». По данным «Ведомостей», его председателем стал Мурат Алиев, также занимающий пост председателя совета директоров Bonum Capital.

«Присутствие в совете директоров всех членов действующего состава правления, а также господина Тамджида Басуниа — ведущего независимого директора из прошлого состава совета — свидетельствует о преемственности руководства, что имеет первостепенное значение для сохранения исторической стратегии и ключевых ценностей банка «Возрождение»», — подчеркнул Аверин.