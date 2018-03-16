Китайские органы контроля над ценными бумагами оштрафовали более 300 листинговых компаний в 2017 году

Пекин, 16 марта / Синьхуа / — Комитет по контролю над ценными бумагами КНР ужесточил меры по борьбе с нарушениями на рынке финансов с целью защиты интересов инвесторов.

Согласно данным газеты Securities Times, с 2017 года в Китае за такие нарушения, как инсайдерская торговля и манипулирование рынком, было наказано 339 листинговых компаний.

Многие компании были уличены в невыполнении требований по предоставлению информации в установленный срок. Так, компания PKU Healthcare, акции которой котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, в прошлом году была оштрафована за то, что вовремя не сообщила о смене акционера.

Комитет по контролю над ценными бумагами КНР в прошлом году выписал штрафы на общую сумму в 7,48 млрд юаней /1,18 млрд долларов США/, что на 74,74 процента больше, чем годом ранее.

Усиленные меры контроля продолжились и в 2018 году. С начала года до настоящего момента контрольные органы вынесли 34 решения об административных наказаниях.

В среду комитет оштрафовал одну из отечественных компаний на рекордные 5,67 млрд юаней за манипулирование биржевыми ценами.

Китайские власти призвали к продолжению мер по предотвращению финансовых рисков и созданию здоровой инвестиционной среды. Две крупнейшие фондовые биржи страны недавно издали постановление, согласно которому компании, серьезно нарушающие закон, будут лишены доступа к рынку акций.

По словам консультанта фонда «Исинь вэйе» Цзян Миндэ, этот шаг является ключевой мерой по формированию зрелого рынка и улучшению защиты прав инвесторов. -0-