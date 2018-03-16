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Китайские органы контроля над ценными бумагами оштрафовали более 300 листинговых компаний в 2017 году
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Китайские органы контроля над ценными бумагами оштрафовали более 300 листинговых компаний в 2017 году 

ИА Синьхуа 14 часов назад
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — Комитет по контролю над ценными бумагами КНР ужесточил меры по борьбе с нарушениями на рынке финансов с целью защиты интересов инвесторов.
Согласно данным газеты Securities Times, с 2017 года в Китае за такие нарушения, как инсайдерская торговля и манипулирование рынком, было наказано 339 листинговых компаний.
Многие компании были уличены в невыполнении требований по предоставлению информации в установленный срок. Так, компания PKU Healthcare, акции которой котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, в прошлом году была оштрафована за то, что вовремя не сообщила о смене акционера.
Комитет по контролю над ценными бумагами КНР в прошлом году выписал штрафы на общую сумму в 7,48 млрд юаней /1,18 млрд долларов США/, что на 74,74 процента больше, чем годом ранее.
Усиленные меры контроля продолжились и в 2018 году. С начала года до настоящего момента контрольные органы вынесли 34 решения об административных наказаниях.
В среду комитет оштрафовал одну из отечественных компаний на рекордные 5,67 млрд юаней за манипулирование биржевыми ценами.
Китайские власти призвали к продолжению мер по предотвращению финансовых рисков и созданию здоровой инвестиционной среды. Две крупнейшие фондовые биржи страны недавно издали постановление, согласно которому компании, серьезно нарушающие закон, будут лишены доступа к рынку акций.
По словам консультанта фонда «Исинь вэйе» Цзян Миндэ, этот шаг является ключевой мерой по формированию зрелого рынка и улучшению защиты прав инвесторов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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