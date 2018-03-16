ЦБ может потратить на докапитализацию «Рост банка» и «Траста» 1,1 трлн рублей

По словам двух банкиров, узнавших эту информацию от Центробанка, до сих пор обсуждалось, что банки получат на двоих 1,1 трлн руб., пишет Reuters . Третий источник агентства, близкий к одному из санируемых банков, подтвердил, что сумма может быть такой, уточнив, что банки не получат ее сразу. Представитель ЦБ пока не ответил на запрос, отправленный в пятницу вечером.

«Траст» и Рост-банк могут быть слиты в банк «плохих долгов», заявлял представитель « ФК Открытие », указывая, что банки скоро будут докапитализированы.

Отрицательный капитал «Траста» и «Рост банка» на 1 февраля — 190 млрд и 421 млрд руб. соответственно. На балансе «Рост банка» также был кредит на 751 млрд руб., полученный от Бинбанка , следовало из его отчетности на 30 сентября. В начале марта ЦБ объявил, что эти требования перед Бинбанком будут урегулированы, но как, не сообщал. «Рост банк», скорее всего, получит средства от ЦБ, из которых и вернет долг Бинбанку, говорила тогда «Ведомостям» аналитик S&P Анастасия Турдыева.

«Межбанковский кредит, предоставленный Бинбанком Рост банку, 15 марта был погашен в рамках утвержденного ЦБ плана участия в предотвращении банкротства «Рост банка». Одновременно полностью погашена задолженность Бинбанка перед ЦБ (290 млрд руб. на 1 февраля. — «Ведомости»)», — заявил представитель Бинбанка.

S&P оценивало, что в этом году ЦБ может направить на санацию банков 0,8–1 трлн руб. сверх уже предоставленных «ФК Открытие» и некоторым его «дочкам» 456,2 млрд руб. Триллион регулятор направит на поддержку «Траста», Промсвязьбанка , «Рост банка» и Бинбанка, перечисляло агентство. В прошлом году все эти банки направили в резервы на возможные потери по кредитам 930 млрд руб., указало S&P.

ЦБ забрал на санацию Бинбанк и «Рост банк» в сентябре прошлого года, «ФК Открытие» и «Траст» — в августе. Бинбанк регулятор планирует объединить с «Открытием» в 2019 г., после чего продать объединенный банк, очищенный от проблем.