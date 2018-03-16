Директор пермской сталелитейной компании скрыл от налогов 2,2 миллиона 

Он направлял контрагентам распорядительные письма о перечислении денег за компанию третьим лицам. Так директор искусственно создал ситуацию с отсутствием денег на расчетных счетах. Для налоговых органов стало невозможным взыскать долги по налогам.
Всего директор по распорядительным письмам произвел расчеты с третьими лицами на общую сумму не менее 8,3 млн рублей. Таким образом он скрыл деньги компании, за счет которых должны были взыскиваться недоимки по налогам.
Объем уголовного дела о сокрытии денег от налогов составил 12 томов. Дело направлено в суд.
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