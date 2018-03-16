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Сотрудников американской дипмиссии в Ираке «перекормили» на 45 млн долларов
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Сотрудников американской дипмиссии в Ираке «перекормили» на 45 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 14 часов назад
В генеральном инспекторате госдепартамента США выяснили, что ведомство заплатило компании-подрядчику PAE Government Services, Inc. (PAE) за обеспечение питанием сотрудников диппредставительств, работающих в Ираке, почти на 45 млн долларов больше заложенной суммы.
В заключенном с компанией контракте предусматривалось выделение на питание каждого сотрудника ежедневно 20 долларов. Уже в первой год действия договора РАЕ перерасходовала средств более, чем на 3 млн долларов, а всего с марта 2014 года переплата составила 41 млн долларов, передает RT.
При этом представитель заказчика не проанализировал и надлежащим образом не оформил обоснованность увеличения стоимости питания.
Кроме того, с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года фирма потратила на питание местных сотрудников, что не входило в условия контракта.
Всего с 2014 года на питание в рамках программы Baghdad Life Support Services (BLiSS) Госдеп выделил 362,5 млн долларов.
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