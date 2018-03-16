Сотрудников американской дипмиссии в Ираке «перекормили» на 45 млн долларов

В генеральном инспекторате госдепартамента США выяснили, что ведомство заплатило компании-подрядчику PAE Government Services, Inc. (PAE) за обеспечение питанием сотрудников диппредставительств, работающих в Ираке , почти на 45 млн долларов больше заложенной суммы.

В заключенном с компанией контракте предусматривалось выделение на питание каждого сотрудника ежедневно 20 долларов. Уже в первой год действия договора РАЕ перерасходовала средств более, чем на 3 млн долларов, а всего с марта 2014 года переплата составила 41 млн долларов, передает RT.

При этом представитель заказчика не проанализировал и надлежащим образом не оформил обоснованность увеличения стоимости питания.

Кроме того, с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года фирма потратила на питание местных сотрудников, что не входило в условия контракта.

Всего с 2014 года на питание в рамках программы Baghdad Life Support Services (BLiSS) Госдеп выделил 362,5 млн долларов.