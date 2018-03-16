У российских аграриев начинается новая жизнь

У российских аграриев, возможно, начинается новая жизнь

ФАС может дать добро немецкой Bayer на покупку американской Monsanto. Без одобрения российских монопольщиков эта транснациональная сделка состояться не может. В результате появится мировой гигант в селекции и средствах защиты растений. Для России это может быть чревато ростом цен на семена.

Когда осенью ФАС встала поперек сделки, собеседники Business FM назвали это смелым шагом. Bayer покупает Monsanto за 66 млрд долларов. Такую крупную сделку должны одобрить все страны, где работают компании.

Российские антимонопольщики поставили условие: поделиться секретами селекции и цифрового земледелия. Это можно объяснить защитой государственных интересов: нам же тоже нужно двигать науку.

Кроме того, ФАС по своей природе должна следить за монополистами, чтобы не завышали цены. И вот антимонопольщики готовы одобрить слияние. А дальше может начаться следующее: компания, например, повысит цены на семена, и начнется битва титана бизнеса и государства.

Виктор Семенов , основатель группы компаний «Белая дача»: «Если субъектом подорожания является продукция какого-то суперкрупного игрока, то это должно быть обосновано. Если это не обосновано, у государства есть возможность включать государственное регулирование. Скажите второй вопрос, что излишнее вмешательство в этот рынок может этого игрока сделать обидчивым, и он развернется спиной и вообще скажет тогда: „Уйду“.

Впрочем, и для Bayer, и для Monsanto российский аграрный рынок очень важен. Но сам факт, что мы попросили поделиться технологиями, — беспрецедентный. Они — главное достояние любой современной компании. Нам же никто не запрещает выращивать своих Вавиловых. Более того, мы их вырастили и сами же погубили. И вся нынешняя ситуация — это прямое последствие дел давно минувших лет. В итоге Россия очень сильно зависит от импортных семян. И когда мы ввели продуктовое эмбарго, то семена запрещать не стали. Тут не до импортозамещения. Кстати, оно все равно происходит. Чем заканчивается — еще осенью бывший замминистра экономики Иван Стариков привел Business FM пример: до недавнего времени в Краснодарском крае работал один известный ученый…

Иван Стариков, бывший замминистра экономики: „Ученый вывел породу пчел с хоботком 8 миллиметров. Этот хоботок позволяет опылять бобовые культуры, кормовые культуры. Это хозяйство было ликвидировано. Это означает, что перекрестно опыляемые растения сегодня не получится опылить. И нам придется в том же Израиле покупать шмелей специально выведенных для того, чтобы не произошло резкое снижение урожая. Ради земли, где расположены пасеки в шикарных местах, люди пустили под нож это хозяйство, и мы остались без важнейшего элемента, который позволял бы поддерживать урожайность“.

Как заявили в Bayer, в вопросе трансфера технологий удалось прийти к пониманию. Фраза слишком общая. И немецкая Bayer, и американская Monsanto известны своими лоббистскими возможностями. За что последнюю называют „Мой Сатана“ (из-за созвучия), а продукты из ее семян — едой Франкенштейна.

В России, кстати, недавно был принят закон о ГМО. Он запрещает посев семян, созданных с помощью генной инженерии, можно — только в целях научного эксперимента. Но в чем его смысл, если нельзя внедрять в жизнь? Биологи забили тревогу: все современные достижения селекции обязаны генной инженерии.

Вопрос с иностранными технологиями так и не прояснен. Зато по факту именно по отечественной сельскохозяйственной науке нанесли новый удар. А у Monsanto и так все хорошо. В ее родной системе ценностей отбирать земли у исследователей не принято, а сажают только семена.