Россия избавилась от американских гособлигаций на несколько миллиардов долларов

Россия по итогам декабря 2017 годя и января сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США почти на $9 млрд, следует из данных американского Минфина

Так, по состоянию на ноябрь 2017 года объем вложений России в американские государственные бонды составлял $105,7 млрд, но в течение двух последующих месяцев показатель сократился до $102,2 млрд и $96,9 млрд соответственно.

Крупнейшим держателем бумаг остается Китай , с суммарным объемом вложений почти на $1,17 трлн. На втором месте списка Япония с $1,06 трлн госбондов США. Далее следует Ирландия — $327 млрд Россия по итогам января опустилась с 15 на 16 место среди крупнейших держателей облигаций американского правительства.

В целом на конец января иностранные государства владели облигациями США на $6,26 трлн. В январе 2017 года показатель составлял почти $5,95 трлн.