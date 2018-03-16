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Россия избавилась от американских гособлигаций на несколько миллиардов долларов
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Россия избавилась от американских гособлигаций на несколько миллиардов долларов 

Rambler News Service 16 марта 2018
Фото: Капитал страны
Россия по итогам декабря 2017 годя и января сократила объем вложений в ценные бумаги правительства США почти на $9 млрд, следует из данных американского Минфина.
Так, по состоянию на ноябрь 2017 года объем вложений России в американские государственные бонды составлял $105,7 млрд, но в течение двух последующих месяцев показатель сократился до $102,2 млрд и $96,9 млрд соответственно.
Крупнейшим держателем бумаг остается Китай, с суммарным объемом вложений почти на $1,17 трлн. На втором месте списка Япония с $1,06 трлн госбондов США. Далее следует Ирландия — $327 млрд Россия по итогам января опустилась с 15 на 16 место среди крупнейших держателей облигаций американского правительства.
В целом на конец января иностранные государства владели облигациями США на $6,26 трлн. В январе 2017 года показатель составлял почти $5,95 трлн.
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