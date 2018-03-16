Более 300 тыс. договоров зарегистрировано столичным Росреестром на ипотечном рынке с 2008 г.

Управление Росреестра по Москве за 10 лет зарегистрировало более 300 тыс. договоров на рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«На рынке ипотечного кредитования с 2008 г. столичным Росреестром зарегистрировано 314 тыс. 67 договоров, причем более 50 тыс. — в 2017 г.», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, динамика роста наблюдается и на рынке жилищного долевого строительства Москвы. «За 10 лет управлением зарегистрированы 176 тыс. 885 договоров долевого участия. И снова более 50 тыс. — в прошлом году», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в целом минувший год стал показательным по количеству сделок с недвижимостью. «В частности, в декабре 2017 г. впервые за всю историю учета регистрации прав были преодолены отметки в 6 тыс. договоров долевого участия и 6 тыс. ипотечных контрактов в течение отдельно взятого месяца. Основным катализатором первичного рынка столичной недвижимости стало снижение Центральным банком ключевой ставки, которая в течение года уменьшалась шесть раз. На вторичном рынке жилья до 2012 г. включительно учитывалось количество сделок купли-продажи жилья, а с 2013 г. регистрируются непосредственно договоры купли-продажи (мены)», — отмечает управление.

Пресс-служба добавила, что за полный 2016 г. в Москве было обработано 16 тыс. 403 электронных заявления. «А в прошлом году — почти в пять раз больше: 78 тыс. 232 заявления, свидетельствующие о значительном росте популярности предоставления услуг онлайн», — отмечается в тексте.

Всего за 10 лет работы из Единого реестра выдано почти 100 млн выписок, содержащих сведения о недвижимости.