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ЕБРР предоставит кредит в 2,2 млн долларов США для казахстанского производителя упаковки
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ЕБРР предоставит кредит в 2,2 млн долларов США для казахстанского производителя упаковки 

ИА Синьхуа 22 часа назад
Астана, 15 марта /Синьхуа/ — Казахстанский производитель упаковочных материалов Intellpack получит 2,2 млн долларов США для расширения складов в городе Алматы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития /ЕБРР/.
Финансирование проекта поможет расширению деятельности компании Intellpack — частного производителя стретч-пленки, клейкой ленты и дистрибьютера складского оборудования.
Это первый проект команды агробизнеса ЕБРР в Казахстане с клиентом из сектора малого и среднего бизнеса, который поставляет свои товары компаниям, производящим продукты питания и напитки. Финансирование сроком на 5 лет будет состоять из двух траншей. —0—
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