Нацбанк Украины подвергнет стресс-тестированию крупнейшие банки страны

Киев, 15 марта / Синьхуа / — В 2018 году Национальный банк Украины /НБУ/ даст оценку устойчивости крупнейших кредитных учреждений страны для повышения стабильности банковской системы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что стресс-тестированию, направленному на выявление текущих и будущих рисков, подвергнутся 25 финучреждений Украины, на которые приходится 93 проц рынка. Основными объектами проверки станут качество активов банков и достаточность их капитала по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.

В 2017 году банковский сектор Украины получил 24,4 млрд грн /938 млн долларов США/ чистого убытка, а количество платежеспособных финучреджений сократилось с 96 до 82. —0—