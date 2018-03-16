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Нацбанк Украины подвергнет стресс-тестированию крупнейшие банки страны
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Нацбанк Украины подвергнет стресс-тестированию крупнейшие банки страны 

ИА Синьхуа 15 часов назад
Киев, 15 марта /Синьхуа/ — В 2018 году Национальный банк Украины /НБУ/ даст оценку устойчивости крупнейших кредитных учреждений страны для повышения стабильности банковской системы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регулятора.
В НБУ отметили, что стресс-тестированию, направленному на выявление текущих и будущих рисков, подвергнутся 25 финучреждений Украины, на которые приходится 93 проц рынка. Основными объектами проверки станут качество активов банков и достаточность их капитала по базовому и неблагоприятному макроэкономическим сценариям.
В 2017 году банковский сектор Украины получил 24,4 млрд грн /938 млн долларов США/ чистого убытка, а количество платежеспособных финучреджений сократилось с 96 до 82. —0—
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