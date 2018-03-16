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Завод «Экран» закончит масштабную модернизацию в 2018 году
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Завод «Экран» закончит масштабную модернизацию в 2018 году 

ИнформУпак 22 часа назад
Рост производства стал возможен благодаря очередному этапу модернизации, проведенному на ООО «Сибирское стекло». По истечению первого квартала текущего года 250 млн рублей будет вложено в ремонт четвертой печи, и как сообщил Павел Бобошик, председатель совета директоров «Завода „Экран“, после этого печь будет расширена, что потребует вложений в размере 150 млн рублей. Через какое-то время еще 550 млн рублей инвестируют в ремонт пятой печи.
Инвестиционная программа, начатая еще в 2016 году, будет, наконец, завершена. Всего сумма вложений во все этапы модернизации за этот период составит 1,25 млрд рублей.
Также П. Бобошик отметил, что компания планирует сформировать единую логистическую площадку для всех резидентов индустриального парка „Экран“.
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