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Главой совета директоров «Возрождения» избран представитель Bonum Capital Мурат Алиев
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Главой совета директоров «Возрождения» избран представитель Bonum Capital Мурат Алиев 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Совет директоров банка «Возрождение» избрал председателем совета представителя Bonum Capital Мурата Алиева, следует из материалов кредитной организации.
Зампредом совета директоров стал гендиректор ООО «Бонум менеджмент» Максим Мещеряков.
Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Банк России одобрил покупку фондом Bonum Capital контроля в банке «Возрождение» у компании Promsvyaz Capital B. V., принадлежащей, по данным регулятора, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. Издание указывает, что ЦБ РФ «пошел на это даже в ситуации, когда нет ясности с конечным собственником». По данным источникам газеты, фонд Bonum Capital связан с сенатором Сулейманом Керимовым.
Банк «Возрождение» входит в группу Промсвязьбанка, который в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданным ЦБ РФ. В рамках этого механизма регулятор вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо братьев Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10%.
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