BP ищет покупателей для своей доли в нефтегазовом бизнесе в Египте — СМИ

МОСКВА , 15 мар /ПРАЙМ/. Британский нефтегазовый гигант BP ищет покупателей для своей доли в нефтегазовом бизнесе в Египте , сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Агентство отмечает, что BP в последние несколько недель сделала предложения потенциальным покупателям своей доли в Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) — совместном предприятии BP и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), которое было основано в 1960-х годах.

Компания намерена сфокусироваться на новых глубоководных газовых месторождениях у средиземноморского побережья Египта, также указывает Рейтер.

Представитель BP отказался от комментариев.

По словам источников, GUPCO добывает в день более 70 тысяч баррелей нефти и около 400 миллионов кубических футов газа. Этот бизнес оценивается в 500 миллионов долларов, оценили три банковских источника.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. В настоящее время на долю компании совместно с партнерами приходится почти 15% всей добычи нефти в Египте и около 30% добычи газа.