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Акционер «Аэрофлота» выдвинул своего гендиректора Пахомова в совет директоров компании
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Акционер «Аэрофлота» выдвинул своего гендиректора Пахомова в совет директоров компании 

Прайм 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Акционер "Аэрофлота" — «Авиакапитал-Сервис» — выдвинул в совет директоров авиаперевозчика своего гендиректора Романа Пахомова и гендиректора компании «РТ — развитие бизнеса» Александра Назарова, сообщает авиакомпания в четверг.
Назаров ранее не входил в совет директоров компании, Пахомов в прошлом был его участником, однако не член ныне действующего состава. «Авиакапитал-Сервис» и "РТ — развитие бизнеса" входят в "Ростех".
Еще два кандидата выдвинуты от инвестиционных фондов и входят в совет директоров авиаперевозчика. Среди них старший советник УБ «Бизнес-консультирование АБ», (Стокгольм, Швеция) Ларс Эрик Андерс Бергстром и председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович.
В среду другой акционер «Аэрофлота» — правительство РФ — выдвинуло в совет директоров восемь его действующих членов. Это, в частности, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков и первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.
Помимо этого, от России выдвинуты президент ОАК Юрий Слюсарь, управляющий директор «Ренессанс Брокера» Игорь Каменской, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Последние два кандидата параллельно выдвинуты и от «Авиакапитал-Сервиса».
Основным владельцем «Аэрофлота» является государство — 51,2%. Госкорпорации «Ростех» принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — около 40%, 5,6% — физическим лицам, 45,2% акций находятся в свободном обращении.
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