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Glencore будет продавать Китаю треть добываемого кобальта‍
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Glencore будет продавать Китаю треть добываемого кобальта‍ 

Прайм 13 часов назад
Фото: Прайм
Крупнейший в мире производитель кобальта, компания Glencore заключила соглашение с китайской компанией GEM о поставках 52,8 тысячи тонн данного металла в течение трех лет, пишет агентство Reuters.
Отмечается, что данный объем металла — примерно треть ожидаемой добычи компании Glencore за указанный трехлетний период.
агентство уточняет, что принятое решение связано со значительным спросом на кобальт, который, в частности, используется в литий-ионных аккумуляторах. Резкий спрос на этот металл вызван прогнозируемым экспертами бумом на рынке электромобилей, где кобальт необходим при производстве машин.
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