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Суд признал банкротом вологодский банк «Северный кредит»
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Суд признал банкротом вологодский банк «Северный кредит» 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Вологодской области признал банк "Северный кредит" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Об этом сообщили в четверг в суде.
"Суд принял решение признать коммерческий банк "Северный кредит" несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Исполнение функций конкурсного управляющего банка "Северный кредит" возложено на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов", — говорится в сообщении суда.
Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у вологодского коммерческого банка "Северный кредит" 29 декабря 2017 года. В ходе инспекционной проверки в банке установили факт отсутствия первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).
Согласно реестру обязательств КБ "Северный кредит", за выплатой страхового возмещения на сумму около 4 млрд рублей могут обратиться около 15 тыс. вкладчиков, в том числе около 480 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 69 млн рублей.
Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах России, в том числе в Вологодской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,2 млрд рублей могут обратиться около 11 тыс. вкладчиков.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 244-е место в банковской системе РФ.
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