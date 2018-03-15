Суд признал банкротом вологодский банк «Северный кредит»

Как сообщалось ранее, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у вологодского коммерческого банка "Северный кредит" 29 декабря 2017 года. В ходе инспекционной проверки в банке установили факт отсутствия первичных документов, подтверждающих его права собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Надлежащая оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату банком собственных средств (капитала).

Согласно реестру обязательств КБ "Северный кредит", за выплатой страхового возмещения на сумму около 4 млрд рублей могут обратиться около 15 тыс. вкладчиков, в том числе около 480 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 69 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах России , в том числе в Вологодской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,2 млрд рублей могут обратиться около 11 тыс. вкладчиков.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 244-е место в банковской системе РФ.