РФ находится на первом месте по денежным переводам в Грузию

Тбилиси , 16 марта / Синьхуа / — В феврале 2018 года из-за рубежа в Грузию с помощью электронных систем денежных переводов было перечислено 113,9 млн долларов /280,6 млн лари/, на 21 проц больше, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом сегодня сообщил Национальный банк Грузии.

90,5 проц всех денежных переводов приходится на 12 крупнейших стран-доноров, из которых в Грузию было направлено более 1 млн долларов. Первое место по объему переводов занимает РФ /33,4 млн долларов/. Далее идут — Италия /14,1 млн долларов/, Греция /13,4 млн долларов/, Израиль /11,8 млн долларов/, Турция /9,9 млн долларов/.

Из Грузии за границу в феврале 2018 года переведено около 18 млн долларов, в феврале прошлого года было 14,6 млн долларов. —0—