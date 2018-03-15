Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,54%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, коммунальных услуг и финансов.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,54%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 1,740 п. (2,07%), закрывшись на отметке в 85,860. Котировки UCB (BR:UCB) выросли на 0,94 п. (1,41%), завершив торги на уровне 67,60. Бумаги Ageas SA (BR:AGES) выросли в цене на 0,490 п. (1,14%), закрывшись на отметке 43,490.

Лидерами падения стали акции Proximus NV (BR:PROX), цена которых упала на 0,61 п. (2,33%), завершив сессию на отметке 25,56. Акции bpost NV (BR:BPOST) поднялись на 0,50 п. (2,30%), закрывшись на уровне 21,24, а Ontex Group (BR:ONTEX) снизились в цене на 0,16 п. (0,73%) и завершили торги на отметке 21,90.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (56) превысило количество закрывшихся в минусе (51), а котировки 17 акций практически не изменились.

Котировки акций Ageas SA (BR:AGES) выросли до максимума, подорожав на 1,14%, 0,490 п., и завершили торги на отметке 43,490.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,58%, или 7,70, достигнув отметки $1.317,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле выросли на 0,56%, или 0,34, до $61,30 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,48%, или 0,31, до отметки $65,20 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,36% до 1,2323, а котировки EUR/GBP упали на 0,34%, достигнув отметки 0,8828.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 90,01.