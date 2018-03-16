Арбитраж Тюменской области признал банкротом Сибирский банк реконструкции и развития

"Признать несостоятельным (банкротом) Сибирский банк реконструкции и развития и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Утвердить конкурсным управляющим Сибирского банка реконструкции и развития государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» . Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд, путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области", — говорится в решении суда.

Банк России отозвал лицензию у СБРР 6 февраля 2018 года. Решение об отзыве лицензии было принято из-за неисполнения банком законов, значения нормативов достаточности капитала ниже 2% и снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. Согласно определению суда, сумма исковых требований составляет 3,37 млрд рублей.