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Партнер Порошенко анонимно вкладывает деньги в немецкую экономику
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Партнер Порошенко анонимно вкладывает деньги в немецкую экономику 

Украина.ру 15 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом идет речь и журналистском расследовании Deutsche Welle.
«Через два дня после увольнения с госслужбы Ложкина его доверенное лицо создало на Кипре компанию Ensitar Limited. Официально бенефициаром этой фирмы Ложкин стал в марте 2017 года, свидетельствуют документы из кипрского реестра компаний (…) В СМИ в прошлом году со ссылкой на информированные источники появлялась информация о том, что Борис Ложкин создает инвестиционную компанию вместе со своим протеже — бывшим министром инфраструктуры Андреем Пивоварским (…) Ensitar Limited создана именно для зарубежных инвестиций Бориса Ложкина. А первый проект украинского инвестора — недвижимость в Германии», — отмечается в расследовании.
Среди прочего кипрская компания приобрела 49% акций компании-застройщика Liwon Hilden GmbH, 51% акций которой принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH.
Последняя реализует проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии. Так, в городе-спутнике Дюссельдорфа Хилдене компания планирует постройку жилого комплекса на 115 квартир с магазинами и паркингом.
Кроме того, как отмечается в публикации, компания Liwon Hilden GmbH, где исполнительным директором назначили Пивоварского действует с нарушением немецкого законодательства — она не указала своих бенефициаров, что может быть чревато крупным штрафом.
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