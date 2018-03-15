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Авиакомпания «Ямал» может стать крупнейшей в Сибири
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Авиакомпания «Ямал» может стать крупнейшей в Сибири и на Дальнем Востоке 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Авиакомпания "Ямал" в ближайшее десятилетие может стать крупнейшей в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом в четверг в эфире местной телекомпании сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин.
"Нас просят во многих городах РФ, особенно Сибирь и Дальний Восток, открывать рейсы. Рынок очень большой. Думаю, авиакомпания "Ямал" в течение этих десяти лет станет крупнейшим оператором в Сибири и на Дальнем Востоке по полетам", — сказал Кобылкин.
Он отметил, что региональный авиаперевозчик продолжит пополнять парк самолетами Sukhoi Superjet 100.
"Мы уже эксплуатируем семь самолетов, еще восемь получим до конца года. Машина, можно сказать, с гарантией, адаптирована к условиям Крайнего Севера, к эксплуатации авиакомпанией "Ямал". Мы якорная компания для завода-производителя Sukhoi Superjet. В общей сложности возьмем 25 самолетов, думаю, на этом мы не остановимся, будет и дальнейшая программа", — отметил глава региона.
Кобылкин добавил, что Ямал также планирует закупать новый российский пассажирский самолет МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века"). "Этот самолет более современный, он приспособлен для дальних перелетов, что нам и нужно. Нам бы хотелось иметь замену Airbus A320-200, 321. Мы встали в очередь, уверен, что также начнем реализовывать этот проект", — уточнил он.
Авиакомпания "Ямал" — основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600. Ранее сообщалось, что авиакомпания станет якорной в аэропорту Челябинска.
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