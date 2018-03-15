Авиакомпания «Ямал» может стать крупнейшей в Сибири и на Дальнем Востоке

"Нас просят во многих городах РФ, особенно Сибирь и Дальний Восток, открывать рейсы. Рынок очень большой. Думаю, авиакомпания "Ямал" в течение этих десяти лет станет крупнейшим оператором в Сибири и на Дальнем Востоке по полетам", — сказал Кобылкин. Авиакомпания "Ямал" в ближайшее десятилетие может стать крупнейшей в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом в четверг в эфире местной телекомпании сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин

"Мы уже эксплуатируем семь самолетов, еще восемь получим до конца года. Машина, можно сказать, с гарантией, адаптирована к условиям Крайнего Севера, к эксплуатации авиакомпанией "Ямал". Мы якорная компания для завода-производителя Sukhoi Superjet. В общей сложности возьмем 25 самолетов, думаю, на этом мы не остановимся, будет и дальнейшая программа", — отметил глава региона. Он отметил, что региональный авиаперевозчик продолжит пополнять парк самолетами Sukhoi Superjet 100.

Кобылкин добавил, что Ямал также планирует закупать новый российский пассажирский самолет МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века"). "Этот самолет более современный, он приспособлен для дальних перелетов, что нам и нужно. Нам бы хотелось иметь замену Airbus A320-200, 321. Мы встали в очередь, уверен, что также начнем реализовывать этот проект", — уточнил он.