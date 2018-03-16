Ещё
Один из фондов Baring Vostok продает акции TCS Group в связи с завершением деятельности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один из фондов Baring Vostok продает акции TCS Group в связи с завершением деятельности 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: Прайм
Один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) продает акции TCS Group Holding, головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», в связи с завершением своей деятельности. При этом партнеры BVCP останутся акционерами TCS Group Олега Тинькова, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Рыночная стоимость пакета, выставленного на продажу, составляет около $80 млн (около 1,8% уставного капитала). Организатором сделки выступает банк Morgan Stanley.
«Жизненный цикл одного из наших фондов прямых инвестиций подходит к концу, и поэтому мы продаем свою долю… Мы убеждены, что компания обладает огромным потенциалом развития, и партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами банка», — отметил основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви.
«Я благодарен BVCP за поддержку истории Тинькофф с самых ранних этапов. Этот фонд был прекрасным акционером и внес свой вклад в стратегическое развитие Тинькофф банка. Я очень рад, что наш банк стал такой прибыльной инвестицией для BVCP, и тому, что партнеры Baring Vostok остаются с нами в качестве акционеров на следующем этапе развития компании», — сообщил в свою очередь основатель Тинькофф банка Олег Тиньков.
Аналитики BCS Global Markets оценивают новость как нейтральную в сегодняшнем отчете, отмечая, что она положительно скажется на ликвидности бумаг TCS Group.
Чистая прибыль TCS Group Holding по итогам 2017 года по МСФО составила 19 млрд руб. против 11 млрд руб. за 2016 год.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром» приобретет у Siemens оборудование для Грозненской ТЭС Дом.РФ планирует завершить финансовое оздоровление «Российского капитала» в 2018 году «Уралсиб» прогнозирует рост капитализации TCS Group Олега Тинькова примерно на 27%
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки103
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина105
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»407
Порошенко предложили заткнуться в ответ136
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение