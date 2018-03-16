Один из фондов Baring Vostok продает акции TCS Group в связи с завершением деятельности

Один из фондов Baring Vostok Capital Partners (BVCP) продает акции TCS Group Holding, головной компании Тинькофф банка и «Тинькофф страхования», в связи с завершением своей деятельности. При этом партнеры BVCP останутся акционерами TCS Group Олега Тинькова , сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рыночная стоимость пакета, выставленного на продажу, составляет около $80 млн (около 1,8% уставного капитала). Организатором сделки выступает банк Morgan Stanley

«Жизненный цикл одного из наших фондов прямых инвестиций подходит к концу, и поэтому мы продаем свою долю… Мы убеждены, что компания обладает огромным потенциалом развития, и партнеры Baring Vostok с радостью остаются акционерами банка», — отметил основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви

«Я благодарен BVCP за поддержку истории Тинькофф с самых ранних этапов. Этот фонд был прекрасным акционером и внес свой вклад в стратегическое развитие Тинькофф банка. Я очень рад, что наш банк стал такой прибыльной инвестицией для BVCP, и тому, что партнеры Baring Vostok остаются с нами в качестве акционеров на следующем этапе развития компании», — сообщил в свою очередь основатель Тинькофф банка Олег Тиньков.

Аналитики BCS Global Markets оценивают новость как нейтральную в сегодняшнем отчете, отмечая, что она положительно скажется на ликвидности бумаг TCS Group.

Чистая прибыль TCS Group Holding по итогам 2017 года по МСФО составила 19 млрд руб. против 11 млрд руб. за 2016 год.