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«Укртрансгаз» заявил, что давление на входе ГТС Украины соответствует контрактным нормам
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«Укртрансгаз» заявил, что давление на входе ГТС Украины соответствует контрактным нормам 

Прайм 19 часов назад
Фото: Прайм
Давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) поднялось до минимального предусмотренного контрактом уровня, сообщила в четверг пресс-служба оператора украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз».
"Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года "Газпром" поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня — 60 кгс/см2. Неожиданно, но приятно, регулярнее бы так", — говорится в сообщении на странице в Facebook.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в Европу через Украину в ее руках — она должна предложить выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами.
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