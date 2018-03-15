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В «Укртрансгазе» заявили, что давление на входе ГТС Украины соответствует нормам контракта
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В «Укртрансгазе» заявили, что давление на входе ГТС Украины соответствует нормам контракта 

RT на русском 19 часов назад
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил, что давление на входе в украинскую газотранспортную систему (ГТС) поднялось до минимального предусмотренного контрактом уровня. Об этом пресс-служба компании написала на своей странице в Twitter.
«Сегодня впервые с 12 декабря прошлого года «Газпром» поднял давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в ГТС Украины до минимального контрактного уровня — 60 кгс/см2», — указывается в сообщении.
Ранее «Укртрансгаз» предупредил Евросоюз о возможных проблемах с транзитом российского газа через территорию страны и поставками его в ЕС.
RT на русском: последние новости
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